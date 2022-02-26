Gülden Karaböcek

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı

Küstüm Sana Dünya Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin...