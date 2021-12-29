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7/24 Dinle Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Romantik Müzik

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01

Hatıran Yeter

02

Küstüm Sana Dünya

03

Şaka Yaptım

04

Zaman Hırsızı

05

Yüreğin Bir Taş

... KAPAT
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Çalma Listeleri

Aşka Küsmüş

Aşka Küsmüş

İliklerinde Hisset

İliklerinde Hisset

Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Arabesk Aşk Şarkıları

Arabesk Aşk Şarkıları

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

Özlem Şarkıları

Özlem Şarkıları

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