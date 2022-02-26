Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Hatıran Yeter
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı?
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı?
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar, bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşk bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşk bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar, bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter, hatıran yeter
***
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter