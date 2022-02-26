Gülden Karaböcek

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşk bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşk bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter *** Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter