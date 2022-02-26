Kaybolan Hayaller Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Kaybolan Hayaller
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Anlatsam ben halimi, sevgimi, ümidimi
Kaybolan hayallerimi anlamazsın ne çıkar
Anlatsam ben halimi, sevgimi, ümidimi
Kaybolan hayallerimi anlamazsın ne çıkar
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Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin
İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin
Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin
İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin
***
Bitmedi şu bahtımın ağlatan işkencesi
Alnımıza yazılmış bu aşkın hikayesi
Bitmedi şu bahtımın ağlatan işkencesi
Alnımıza yazılmış bu aşkın hikayesi
***
Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin
İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin
Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin
İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin
Bunu sen bilemezsin, bunu sen bilemezsin
Bunu sen bilemezsin, bunu sen bilemezsin