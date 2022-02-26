Gülden Karaböcek

Anlatsam ben halimi, sevgimi, ümidimi Kaybolan hayallerimi anlamazsın ne çıkar Anlatsam ben halimi, sevgimi, ümidimi Kaybolan hayallerimi anlamazsın ne çıkar *** Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin *** Bitmedi şu bahtımın ağlatan işkencesi Alnımıza yazılmış bu aşkın hikayesi Bitmedi şu bahtımın ağlatan işkencesi Alnımıza yazılmış bu aşkın hikayesi *** Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin İkimiz de sevmiştik, bunu sen bilemezsin Bunu sen bilemezsin, bunu sen bilemezsin Bunu sen bilemezsin, bunu sen bilemezsin