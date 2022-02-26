Gülden Karaböcek

Ölümsüz bir aşkla bağlıyım sana Terk edip gidersen sonum olursun Bir ömür adadım bu aşk yoluna Bırakıp gidersen sonum olursun Bir ömür adadım bu aşk yoluna Bırakıp gidersen sonum olursun *** Yıkıldım, kahroldum hayat yolunda Yeniden can bulurdum senin yanında Beni terk edip de gittiğin anda İnan ki sevgilim sonum olursun Beni terk edip de gittiğin anda İnan ki sevgilim sonum olursun *** Hayatın anlamı senmişsin meğer Neyleyim dünyayı sen yoksan eğer Yırtılsın takvimler dursun saatler Gittiğin anda bil sonum olursun Yırtılsın takvimler dursun saatler Gittiğin anda bil sonum olursun *** Yıkıldım, kahroldum hayat yolunda Yeniden can bulurdum senin yanında Beni terk edip de gittiğin anda İnan ki sevgilim sonum olursun Beni terk edip de gittiğin anda İnan ki sevgilim sonum olursun İnan ki sevgilim sonum olursun...