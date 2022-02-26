İnan ki Sevgilim Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
İnan ki Sevgilim
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Ölümsüz bir aşkla bağlıyım sana
Terk edip gidersen sonum olursun
Bir ömür adadım bu aşk yoluna
Bırakıp gidersen sonum olursun
Bir ömür adadım bu aşk yoluna
Bırakıp gidersen sonum olursun
***
Yıkıldım, kahroldum hayat yolunda
Yeniden can bulurdum senin yanında
Beni terk edip de gittiğin anda
İnan ki sevgilim sonum olursun
Beni terk edip de gittiğin anda
İnan ki sevgilim sonum olursun
***
Hayatın anlamı senmişsin meğer
Neyleyim dünyayı sen yoksan eğer
Yırtılsın takvimler dursun saatler
Gittiğin anda bil sonum olursun
Yırtılsın takvimler dursun saatler
Gittiğin anda bil sonum olursun
***
Yıkıldım, kahroldum hayat yolunda
Yeniden can bulurdum senin yanında
Beni terk edip de gittiğin anda
İnan ki sevgilim sonum olursun
Beni terk edip de gittiğin anda
İnan ki sevgilim sonum olursun
İnan ki sevgilim sonum olursun...