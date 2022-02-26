Gülden Karaböcek

Kırılsın Ellerim Kırılsın ellerim neye yarıyor Gençliğim gidiyor tutamıyorum Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar Bahtımın peşinden koşamıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar Bir aşk için ben bak diyar diyar Ecelin peşinden koşar giderim *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum *** Ne zaman bitecek tanrım bu azap Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı