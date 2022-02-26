Gülden Karaböcek

Küstüm Sana Dünya Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin...

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı