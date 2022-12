Gülden Karaböcek

Böyle bir geceydi, daha dün gibi Son kez buluşmuştuk seninle burda Mum değil kalbimdi eriyen sanki Sen veda ederken, mum ışığında *** Böyle bir geceydi, daha dün gibi Son kez buluşmuştuk seninle burda Mum değil kalbimdi eriyen sanki Sen veda ederken, mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Hep seni ararım mum ışığında Her gece ağlarım mum ışığında *** Kim bilir kaç gece geçecek böyle Belki de bir ömür bitecek böyle Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle Bir gün can verirsem mum ışığında *** Kim bilir kaç gece geçecek böyle Belki de bir ömür bitecek böyle Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle Bir gün can verirsem mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Hep seni ararım mum ışığında Her gece ağlarım mum ışığında