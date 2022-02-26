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7/24 Dinle Güldence (Sevmez Olaydım)

Güldence (Sevmez Olaydım) Şarkı Sözleri

Gülden Karaböcek Güldence (Sevmez Olaydım) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülden Karaböcek Güldence (Sevmez Olaydım) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güldence (Sevmez Olaydım) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Güldence (Sevmez Olaydım)

  • Nem Kaldı

  • Ağlıyor Ağlıyorsun

  • Dumanlı Dumanlı

  • İçim Yanar

  • Kara Tren

  • Sevmez Olaydım

  • Telli Turnam

  • Vay Deli Gönül

  • Anadan Ayrı

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