Şaka Yaptım Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Şaka Yaptım
Tüm Şarkıları
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Bil bakalım haydi
Kalbimi kim çalıp gitti
Bil bakalım haydi
Beni senden kim alıp gitti
***
Bil bakalım haydi
Kalbimi kim çalıp gitti
Bil bakalım haydi
Beni senden kim alıp gitti
***
Benden uzak dur artık
Senin sevgilin değilim
Benden uzak dur artık
Başkasında kalbim
***
Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana
Sakın, sakın sevgilim inanma
Verir miyim kalbimi ben başkalarına?
***
Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana
Sakın, sakın sevgilim inanma
Verir miyim kalbimi ben başkalarına?
***
Ne olur darılma
Anlamak istedim sevgini
Ne olur darılma
Kimse alamaz senden beni
***
Ne olur darılma
Anlamak istedim sevgini
Ne olur darılma
Kimse alamaz senden beni
***
Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana
Sakın, sakın sevgilim inanma
Verir miyim kalbimi ben başkalarına?
***
Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana
Sakın, sakın sevgilim inanma
Verir miyim kalbimi ben başkalarına?