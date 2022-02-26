Gülden Karaböcek

Bil bakalım haydi Kalbimi kim çalıp gitti Bil bakalım haydi Beni senden kim alıp gitti *** Bil bakalım haydi Kalbimi kim çalıp gitti Bil bakalım haydi Beni senden kim alıp gitti *** Benden uzak dur artık Senin sevgilin değilim Benden uzak dur artık Başkasında kalbim *** Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana Sakın, sakın sevgilim inanma Verir miyim kalbimi ben başkalarına? *** Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana Sakın, sakın sevgilim inanma Verir miyim kalbimi ben başkalarına? *** Ne olur darılma Anlamak istedim sevgini Ne olur darılma Kimse alamaz senden beni *** Ne olur darılma Anlamak istedim sevgini Ne olur darılma Kimse alamaz senden beni *** Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana Sakın, sakın sevgilim inanma Verir miyim kalbimi ben başkalarına? *** Şaka yaptım, şaka yaptım ben sana Sakın, sakın sevgilim inanma Verir miyim kalbimi ben başkalarına?