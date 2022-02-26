Gülden Karaböcek

Sevmez Olaydım Sandım ki her gönül sevmeyi bilir Onun için sevdim sevmez olaydım İstemeden oldu elden ne gelir Kapıldım bir kere sevmez olaydım *** Sandım ki her gönül sevmeyi bilir Onun için sevdim sevmez olaydım İstemeden oldu elden ne gelir Kapıldım bir kere sevmez olaydım *** Gözlerime doğdu sanki gözlerin Ruhumu ısıttı sanki sözlerin Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim Onun için sevdim sevmez olaydım *** Gözlerime doğdu sanki gözlerin Ruhumu ısıttı sanki sözlerin Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim Onun için sevdim sevmez olaydım *** İncindim kırıldım dillere düştüm Sevinçten uçarken yerlere düştüm Yalnız sana değil herşeye küstüm Aldandım ne yazık sevmez olaydım *** İncindim kırıldım dillere düştüm Sevinçten uçarken yerlere düştüm Yalnız sana değil herşeye küstüm Aldandım ne yazık sevmez olaydım *** Gözlerime doğdu sanki gözlerin Ruhumu ısıttı sanki sözlerin Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim Onun için sevdim sevmez olaydım *** Gözlerime doğdu sanki gözlerin Ruhumu ısıttı sanki sözlerin Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim Onun için sevdim sevmez olaydım *** Gözlerime doğdu sanki gözlerin Ruhumu ısıttı sanki sözlerin Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim Onun için sevdim sevmez olaydım Onun için sevdim sevmez olaydım

Ağlıyor Ağlıyorsun Seni yağmalamışlar, kuytularda Korkuların nefes nefese Yüreğinden bıçaklanan, sevdalarda Pişman mısın kendine? Pişman mısın kendine? *** Hep yanlış sevdalara çiçeklenmiş Koruyup, savrulmuşsun Özlemin çıldırıyor, anılara Gecelere, sığmıyorsun *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Yorgunsun biliyorum Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya Saçlarım ellerini özlüyor Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında Seni anlıyorum *** O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar Hangi yasak umudun ihanetidir Birer birer koparmışlar bütün çiçekleri Ağlıyor musun? *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Şu yoksul duvarların dili olsa Anlatsa neler çektiğimi Buz gibi yastıklara sarılıp da sabahı zor ettiğini Sabahı zor ettiğini *** Hep yanlış sevdalara çiçeklenmiş Kuruyup savrulmuşsun Hasretin çıldırıyor gecelere Anılara sığmıyorsun *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Yaprak döken gençliğinin satır aralarında Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak izine alınmış suskunluğunun baş harflerisin Şehirler uyurken Boğazına sarılırken öfkeler Bu gizli gülmelerin Bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun? *** Ağlıyor, ağlıyorsun Ağlıyor, ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun

Dumanlı Dumanlı Vay göresim geldi sevdiğim seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar kapıları dizgin dol’olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bir garip aşığım vay beni beni Vay dünya yalancı ikrarın hani Vay göresim geldi sevdiğim seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler

İçim Yanar Hani en sevdiğini kaybettiğinde İçin yanar yanar yanar yanar ah Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi *** İçim yanar yanar yanar yanar ah İçim yanar yanar yanar yanar ah Canım yanar yanar yanar yanar ah *** İçim yanar yanar yanar yanar ah İçim yanar yanar yanar yanar ah Canım yanar yanar yanar yanar ah *** Ben senin hasretine alışamadım İçimdeki kavgamla barışamadım Uçup gitti mutluluk kavuşamadım *** İçim yanar yanar yanar yanar ah İçim yanar yanar yanar yanar ah Canım yanar yanar yanar yanar ah *** İçim yanar yanar yanar yanar ah İçim yanar yanar yanar yanar ah Canım yanar yanar yanar yanar ah *** Hani en sevdiğini kaybettiğinde içim yanar ya Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi İçim yanar, canım yanar, ben senin hasretine alışamadım İçimdeki kavgamla barışamadım Uçup gitti mutluluk kavuşamadım İçim yanar, canım yanar, içim yanar

Kara Tren Gözüm yolda kendim darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Nem Kaldı Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Nice dertler gördüm derman çıktılar Çok Aliler gördüm Osman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Gözyaşımdan başka bana nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Başım alım çekip gitsem dağlara Rast gelsem de avcı vurmuş marala Hediyem yoktur ki versem dostlara Bir kaçtadır dertten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Dertlerimden başka bana nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı

Telli Turnam Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına *** Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yanına, yanına Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yanına, yanına *** Ben yandım, eller yanmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım, eller yanmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın *** Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı *** İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına, pınarına İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına, pınarına *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım, eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım, eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, can alınmasın