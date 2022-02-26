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7/24 Dinle Duyar mısın Feryadımı

Duyar mısın Feryadımı Şarkı Sözleri

Gülden Karaböcek Duyar mısın Feryadımı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülden Karaböcek Duyar mısın Feryadımı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duyar mısın Feryadımı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Duyar mısın Feryadımı

  • Sevsen Ne Olur

  • Yüreğin Bir Taş

  • Aramak Şimdi Mi Aklına Geldi

  • Ben Olmalıydım

  • Duyarmısın Feryadımı

  • Sonum Olursun

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