Duyar mısın Feryadımı Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Duyar mısın Feryadımı
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Bir kez bakıştık
Bir kez sarıldık
Doymadan daha
Birden ayrıldık
***
Bir güne sığdı
Büyük aşkımız
Zamansız oldu ayrılışımız
Zamansız oldu ayrılışımız
***
Gelsen ne olur
Kalsan ne olur
Sarsan ne olurdu
Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin
***
Gelsen ne olur
Kalsan ne olur
Sarsan ne olurdu
Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin
***
Senindi her şey
Geçmiş gelecek
Şükür etmiştim
Yüzüm gülecek
***
Zannettim gelen hiç gitmeyecek
Aşk yalan oldu ayrılık gerçek
Aşk yalan oldu ayrılık gerçek
***
Gelsen ne olur
Kalsan ne olur
Sarsan ne olurdu
Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin
***
Gelsen ne olur
Kalsan ne olur
Sarsan ne olurdu
Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin
***
Gelsen ne olur
Kalsan ne olur
Sarsan ne olurdu
Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de, sen de sevseydin eğer
Sen de sevgilim
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Bu sevdayı bana yakıştırmadın
Kalbini kalbime yaklaştırmadın
Anlamak ister sanıyor aldanıyor
Kalbini kalbime yaklaştırmadın
***
Vefa aramıştım sende bulmadım
Anladım ki senin yüreğin bir taş
Senden ne yar ne de arkadaş
Anladım ki senin yüreğin bir taş
***
Aşkımı söylerken gülüp geçerdin
Sevmek dediğin boş bir heves derdin
Aşkımı söylerken gülüp geçerdin
Sevmek dediğin boş bir heves derdin
***
Tanrı kalp verirken sen neredeydin
Anladım ki senin yüreğin bir taş
Senden ne yar ne de olur arkadaş
Anladım ki senin yüreğin bir taş
***
Bütün varlığımla koştum peşinden
Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden
Bütün varlığımla koştum peşinden
Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden
***
Zevk duydum çaresiz seslenişinden
Anladım ki senin yüreğin bir taş
Senden ne yar ne de olur arkadaş
Anladım ki senin yüreğin bir taş
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