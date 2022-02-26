Ağlıyorsam Yaşıyorum Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Ağlıyorsam Yaşıyorum
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Bil ki durmaz, koşardım
Tek sevenim sen olsan
Kanatlanır, uçardım
Gel diyenim sen olsan
***
Bil ki durmaz, koşardım
Tek sevenim sen olsan
Kanatlanır, uçardım
Gel diyenim sen olsan
***
Katlanırdım her derde
Zevk bulurdum kederde
Beni her an, her yerde
Bekleyenim sen olsan
***
Gün ederdin yılımı
Güldürürdün falımı
Gece gündüz yolumu
Bekleyenim sen olsan
***
Gün ederdin yılımı
Güldürürdün falımı
Gece gündüz yolumu
Bekleyenim sen olsan
***
Sorma kalbim ne için
Ağlıyor için için
Ölürdüm senin için
Tek sevenim sen olsan
***
Sorma kalbim ne için
Ağlıyor için için
Ölürdüm senin için
Tek sevenim sen olsan
***
Katlanırdım her derde
Zevk bulurdum kederde
Beni her an, her yerde
Bekleyenim sen olsan
***
Gün ederdin yılımı
Güldürürdün falımı
Gece gündüz yolumu
Bekleyenim sen olsan
***
Gün ederdin yılımı
Güldürürdün falımı
Gece gündüz yolumu
Bekleyenim sen olsan
-
Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım
Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım
Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım
Özlem duyup bakmayayım
***
Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım
Özlem duyup bakmayayım
***
Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu
Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu
Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım
Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım
***
Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım
Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım
Ömrümüzden olmayalım
***
Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz
Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz
Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım
Arayıp da sormayalım
***
Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım
Arayıp da sormayalım
***
Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu
Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu
Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım
Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım
***
Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım
Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım
Ömrümüzden olmayalım
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Böyle bir geceydi, daha dün gibi
Son kez buluşmuştuk seninle burda
Mum değil kalbimdi eriyen sanki
Sen veda ederken, mum ışığında
***
Böyle bir geceydi, daha dün gibi
Son kez buluşmuştuk seninle burda
Mum değil kalbimdi eriyen sanki
Sen veda ederken, mum ışığında
***
Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin
Ölmeden öldürdü beni gidişin
Karşımda hayalin, elimde resmin
Her gece ağlarım mum ışığında
***
Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin
Ölmeden öldürdü beni gidişin
Karşımda hayalin, elimde resmin
Her gece ağlarım mum ışığında
***
Hep seni ararım mum ışığında
Her gece ağlarım mum ışığında
***
Kim bilir kaç gece geçecek böyle
Belki de bir ömür bitecek böyle
Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle
Bir gün can verirsem mum ışığında
***
Kim bilir kaç gece geçecek böyle
Belki de bir ömür bitecek böyle
Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle
Bir gün can verirsem mum ışığında
***
Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin
Ölmeden öldürdü beni gidişin
Karşımda hayalin, elimde resmin
Her gece ağlarım mum ışığında
***
Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin
Ölmeden öldürdü beni gidişin
Karşımda hayalin, elimde resmin
Her gece ağlarım mum ışığında
***
Hep seni ararım mum ışığında
Her gece ağlarım mum ışığında
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