Gülden Karaböcek

Bil ki durmaz, koşardım Tek sevenim sen olsan Kanatlanır, uçardım Gel diyenim sen olsan *** Bil ki durmaz, koşardım Tek sevenim sen olsan Kanatlanır, uçardım Gel diyenim sen olsan *** Katlanırdım her derde Zevk bulurdum kederde Beni her an, her yerde Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Sorma kalbim ne için Ağlıyor için için Ölürdüm senin için Tek sevenim sen olsan *** Sorma kalbim ne için Ağlıyor için için Ölürdüm senin için Tek sevenim sen olsan *** Katlanırdım her derde Zevk bulurdum kederde Beni her an, her yerde Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan