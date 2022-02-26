Gülden Karaböcek

Tek Sevenim Sen Olsan Bil ki durmaz, koşardım Tek sevenim sen olsan Kanatlanır, uçardım Gel diyenim sen olsan *** Bil ki durmaz, koşardım Tek sevenim sen olsan Kanatlanır, uçardım Gel diyenim sen olsan *** Katlanırdım her derde Zevk bulurdum kederde Beni her an, her yerde Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Sorma kalbim ne için Ağlıyor için için Ölürdüm senin için Tek sevenim sen olsan *** Sorma kalbim ne için Ağlıyor için için Ölürdüm senin için Tek sevenim sen olsan *** Katlanırdım her derde Zevk bulurdum kederde Beni her an, her yerde Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan *** Gün ederdin yılımı Güldürürdün falımı Gece gündüz yolumu Bekleyenim sen olsan

Al Resmini Ver Resmimi Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım Özlem duyup bakmayayım *** Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım Özlem duyup bakmayayım *** Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım *** Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Ömrümüzden olmayalım *** Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım Arayıp da sormayalım *** Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım Arayıp da sormayalım *** Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım *** Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Ömrümüzden olmayalım