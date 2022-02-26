Vay Deli Gönül Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Vay Deli Gönül
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Daha senden gayrı, aşık mı yoktur
Nedir bu telaşın vay deli gönül
Hele düşün devri Adem'den beri
Kimler geldi geçti say deli gönül
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Gördüm iki kişi, mezar eşiyor
Gam gasavet gelmiş, boydan aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Gel de bu rüyayı yor deli gönlüm
***
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun
Ruhsati dünyadan geçemiyorsun
Topraklar başına vay deli gönül