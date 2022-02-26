İşte Benim Dünyam Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
İşte Benim Dünyam
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Bu şarkıda bizim kalsa adımız
Çok üzgün, kederli çıksa falımız
Bu şarkıda bizim kalsa adımız
Çok üzgün, kederli çıksa falımız
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Ayrılık, gözyaşı dolsa yolumuz
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
Ayrılık, gözyaşı dolsa yolumuz
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
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Şikâyetçi olsam fayda mı verir?
Üzgün geçen günler geri mi gelir?
Şikâyetçi olsam fayda mı verir?
Üzgün geçen günler geri mi gelir?
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Göz görmese buna ayrılık denir
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
Göz görmese buna ayrılık denir
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
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Aşkınla şu kalbim yansa, inlese
Bu derdi çekmeye gücüm yetmezse
Aşkınla şu kalbim yansa, inlese
Bu derdi çekmeye gücüm yetmezse
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Gözlerim gözyaşı dolsa, bitmese
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
Gözlerim gözyaşı dolsa, bitmese
Canın isterse gel, yalvarmıyorum
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