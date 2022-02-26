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7/24 Dinle Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat Şarkı Sözleri

Gülden Karaböcek Yüksek Sadakat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülden Karaböcek Yüksek Sadakat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüksek Sadakat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Yüksek Sadakat

  • Yaz Beni

  • Aklımın İplerini Saldım

  • Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

  • Denizaltı

  • Döneceksin Diye Söz Ver

  • Hüzün

  • Kafile

  • Pervane

  • Yine de

  • İhtimaller Denizi

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