Gülden Karaböcek

Bu sevdayı bana yakıştırmadın Kalbini kalbime yaklaştırmadın Anlamak ister sanıyor aldanıyor Kalbini kalbime yaklaştırmadın *** Vefa aramıştım sende bulmadım Anladım ki senin yüreğin bir taş Senden ne yar ne de arkadaş Anladım ki senin yüreğin bir taş *** Aşkımı söylerken gülüp geçerdin Sevmek dediğin boş bir heves derdin Aşkımı söylerken gülüp geçerdin Sevmek dediğin boş bir heves derdin *** Tanrı kalp verirken sen neredeydin Anladım ki senin yüreğin bir taş Senden ne yar ne de olur arkadaş Anladım ki senin yüreğin bir taş *** Bütün varlığımla koştum peşinden Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden Bütün varlığımla koştum peşinden Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden *** Zevk duydum çaresiz seslenişinden Anladım ki senin yüreğin bir taş Senden ne yar ne de olur arkadaş Anladım ki senin yüreğin bir taş

Bir kez bakıştık Bir kez sarıldık Doymadan daha Birden ayrıldık *** Bir güne sığdı Büyük aşkımız Zamansız oldu ayrılışımız Zamansız oldu ayrılışımız *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Senindi her şey Geçmiş gelecek Şükür etmiştim Yüzüm gülecek *** Zannettim gelen hiç gitmeyecek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de, sen de sevseydin eğer Sen de sevgilim