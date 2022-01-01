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7/24 Dinle Gülden Sarıkahya

Gülden Sarıkahya

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01

Benim Yarim Gelişinden Bellidir

02

Şimdi Uzaklardasın Gönül Hicranla Doldu

03

Şimdi Uzaklardasın

... KAPAT
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Albümler

Hoş Seda 2 Gülden Sarıkahya

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