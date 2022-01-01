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Gülden

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01

Uzun Lafın Kısası Ft Bahadır Tatlıöz Vs Dj Eyüp

Gülden 04:24
02

Açık Yara

Gülden 04:20
03

Ben Seni Böyle mi Sevdim

Gülden 03:47
04

Çiçek Gibi

Gülden 03:48
05

Uzun Lafın Kısası Bahadır Tatlıöz Ft DJ Eyüp

Gülden 04:21
... KAPAT
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Albümler

Müdavim (Akustik) Gülden

Kandırmışlar Aşk Diye Gülden

Yakarım İstanbul'u Gülden

Ben Seni Böyle mi Sevdim Gülden

Çiçek Gibi Gülden

Açık Yara Gülden

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