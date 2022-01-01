Şu Yalan Dünyaya (Ft. Sevcan Orhan) Şarkı Sözleri
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Güler Duman
Şu Yalan Dünyaya (Ft. Sevcan Orhan)
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Şu yalan dünyaya geldim giderim
Gönül senden özge yar bulamadım, yar bulamadım
Yaralandım al kanlara belendim
Elimin kanını yur bulamadım
Yaralandım al kanlara belendim
Elimin kanını yur bulamadım
***
Güzellerin zülfü destedir deste
Erenler hak için oturmuş posta, oturmuş posta
Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta
Hasta halin nedir, der bulamadım
Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta
Hasta halin nedir, der bulamadım
***
Pir Sultan Abdal'ım, dağlar ben olsam
Üstü mor sümbüllü bağlar ben olsam, bağlar ben olsam
Alem çiçek olsa, arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım
Alem çiçek olsa, arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım