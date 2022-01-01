Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara) Şarkı Sözleri
Güler Duman Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Güler Duman Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Güler Duman
Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara)