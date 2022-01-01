Güler Duman

Kirpiğin kaşına değdiği zaman Kirpiğin kaşına değdiği zaman Bekletme sevdiğim vur beni beni Bekletme sevdiğim vur beni beni *** Sevdanın şafağıda söktüğü zaman Sevdanın şafağıda söktüğü zaman Diyardan diyarada sal beni beni Diyardan diyarada sal beni beni Diyardan diyarada sal beni beni Diyardan diyarada sal beni beni *** Saçların rüzgarıda tel tel biçende Saçların rüzgarıda tel tel biçende Dudağın dilinden de şerbet içende Dudağın dilinden de şerbet içende *** Gönlümde duygularda ateş saçanda Gönlümde duygularda ateş saçanda Alevden gömleğe de sar beni beni Alevden gömleğe de sar beni beni Alevden gömleğe de sar beni beni Alevden gömleğe de sar beni beni *** Hasreti bırakıpta özlem getiren Hasreti bırakıpta özlem getiren Güllerin yerine diken bitiren Güllerin yerine diken bitiren *** Gönlümde yarayı açan o tren Gönlümde yarayıda açan o tren Ötünce hatırla yar beni beni Ötünce hatırla da yar beni beni Ötünce hatırla da yar beni beni Ötünce hatırla da yar beni beni