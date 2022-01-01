Güler Duman

Be hey vicdansız yüreksiz Öl deseydin ölmez miydim? Sen efendi ben de köle Ol deseydin olmaz mıydım? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım? *** Gerek yoktu yanmalara Yanıpta kül olmalara Benim için ummanlara Dal deseydin dalmaz mıydım? *** Bilirsin sevdandır ahtım Ne taç isterim ne tahtın Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım? *** Bilirsin sevdandır ahtım Ne taç isterim ne tahtın Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım? *** Yanardım yanardağ gibi Püskürürdüm lavlar gibi Sonbaharda yaprak gibi Sol deseydin solmaz mıydım? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan Yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan Yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım?