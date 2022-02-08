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7/24 Dinle Güler Duman

Güler Duman

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01

Ayaz Yarim

02

Giderim

03

Türkülerle Gömün Beni

04

Öl Deseydin Ölmez miydim

05

Yürü Bre Yalan Dünya

... KAPAT
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Albümler

Hasret Türküsü-1994 Güler Duman

OLSUN BE YAR Güler Duman

Yolcuyum Bu Dağlarda Güler Duman

Çalma Listeleri

Derinlere Git

Derinlere Git

Gözü Yaşlı

Gözü Yaşlı

Güler Duman

Güler Duman

90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

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