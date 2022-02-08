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Güler Duman
Güler Duman
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Ayaz Yarim
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Giderim
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03
Türkülerle Gömün Beni
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04
Öl Deseydin Ölmez miydim
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05
Yürü Bre Yalan Dünya
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Albümler
Hasret Türküsü-1994
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OLSUN BE YAR
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Yolcuyum Bu Dağlarda
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Gözü Yaşlı
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90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
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