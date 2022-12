Güler Duman

Vay bu ne sitemdir? Kimedir nazın? Bir haykırsan Duyulurdu avazın *** Neden sesi gelmez? Duttan ağacın Kime küstün bugün? Çalmazsın sazı *** Neden sesi gelmez? Duttan ağacın Kime küstün bugün? Çalmazsın sazı *** Muhabbet edecek Dost mu kalmadı? Aşk ile coşacak Tel mi kalmadı? *** Cahile diyecek Söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz Dillenir sazım *** Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım Sesime ses katan türkü yoldaşım Küçücükten beri dost arkadaşım İki gözümün nuru, vefalı sazım *** Duvara asmaya kıyamadığım Çaldıkça çalmaya doyamadığım Dört mevsimi biz beraber yaşadık Acıyı, neşeyi paylaştık sazım *** Gülmeyi unutmuş insanlar sazım Her evde bir çığlık feryat var sazım Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım Her deler de her bir nota, sus sazım *** Anladım dertlesin Sen de ben gibi Bakar gözler Birbirine el gibi *** Vicdanlar kurumuş Susuz çöl gibi Yürek yas, gözler yaş Yollar pus sazım *** Vicdanlar kurumuş Susuz çöl gibi Yürek yas, gözler yaş Yollar pus sazım *** Vicdanlar kurumuş Susuz çöl gibi Gözler yaş, yürek yas Yollar pus sazım *** Vicdanlar kurumuş Susuz çöl gibi Gözler yaş, yürek yas Yollar pus sazım