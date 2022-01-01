Güler Duman

Sazım Şarkı Sözleri
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Vay bu ne sitemdir?
Kimedir nazın?
Bir haykırsan
Duyulurdu avazın
***
Neden sesi gelmez?
Duttan ağacın
Kime küstün bugün?
Çalmazsın sazı
***
Neden sesi gelmez?
Duttan ağacın
Kime küstün bugün?
Çalmazsın sazı
***
Muhabbet edecek
Dost mu kalmadı?
Aşk ile coşacak
Tel mi kalmadı?
***
Cahile diyecek
Söz mü kalmadı?
Suskundur konuşmaz
Dillenir sazım
***
Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım
Sesime ses katan türkü yoldaşım
Küçücükten beri dost arkadaşım
İki gözümün nuru, vefalı sazım
***
Duvara asmaya kıyamadığım
Çaldıkça çalmaya doyamadığım
Dört mevsimi biz beraber yaşadık
Acıyı, neşeyi paylaştık sazım
***
Gülmeyi unutmuş insanlar sazım
Her evde bir çığlık feryat var sazım
Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım
Her deler de her bir nota, sus sazım
***
Anladım dertlesin
Sen de ben gibi
Bakar gözler
Birbirine el gibi
***
Vicdanlar kurumuş
Susuz çöl gibi
Yürek yas, gözler yaş
Yollar pus sazım
***
Vicdanlar kurumuş
Susuz çöl gibi
Yürek yas, gözler yaş
Yollar pus sazım
***
Vicdanlar kurumuş
Susuz çöl gibi
Gözler yaş, yürek yas
Yollar pus sazım
***
Vicdanlar kurumuş
Susuz çöl gibi
Gözler yaş, yürek yas
Yollar pus sazım