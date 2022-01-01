Tutam Yar Elinden Şarkı Sözleri
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Güler Duman
Tutam Yar Elinden
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Tutam yar elinden, tutam
Çıkam dağlara, dağlara vay
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey
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Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara, bağlara vay
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey
***
Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür ey
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey
***
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara, yollara vay
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey
Ağam ey, şahım ey, eyvah ey