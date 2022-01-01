Yolcuyum Bu Dağlarda Şarkı Sözleri
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Güler Duman
Yolcuyum Bu Dağlarda
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Sevdanla çıktım yola, yolcuyum bu dağlarda
Sevdanla çıktım yola, yolcuyum bu dağlarda
Dert kederle kol kola, yolcuyum bu dağlarda
Yolcuyum bu dağlarda
***
Beklerim arı gibi çiçekli bir yaz bahar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar
Beklerim arı gibi çiçekli bir yaz bahar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar
***
Boz duman, kara duman, yol bağlar zaman zaman
Boz duman, kara duman, yol bağlar zaman zaman
Gönül dinlemez ferman, yolcuyum bu dağlarda
Yolcuyum bu dağlarda
***
Yıldırmıyor ki beni tipi, fırtınalı kar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar
Yıldırmıyor ki beni tipi, fırtınalı kar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar
***
Yorgun düştüğüm olur, yolum şaştığım olur
Yorgun düştüğüm olur, yolum şaştığım olur
Taşlar yastığım olur, yolcuyum bu dağlarda
Yolcuyum bu dağlarda
***
Ecel yeter canıma, belki ölür Aliyar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar
Ecel yeter canıma belki ölür Aliyar
Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar