Güler Duman

Sevdanla çıktım yola, yolcuyum bu dağlarda Sevdanla çıktım yola, yolcuyum bu dağlarda Dert kederle kol kola, yolcuyum bu dağlarda Yolcuyum bu dağlarda *** Beklerim arı gibi çiçekli bir yaz bahar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar Beklerim arı gibi çiçekli bir yaz bahar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar *** Boz duman, kara duman, yol bağlar zaman zaman Boz duman, kara duman, yol bağlar zaman zaman Gönül dinlemez ferman, yolcuyum bu dağlarda Yolcuyum bu dağlarda *** Yıldırmıyor ki beni tipi, fırtınalı kar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar Yıldırmıyor ki beni tipi, fırtınalı kar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar *** Yorgun düştüğüm olur, yolum şaştığım olur Yorgun düştüğüm olur, yolum şaştığım olur Taşlar yastığım olur, yolcuyum bu dağlarda Yolcuyum bu dağlarda *** Ecel yeter canıma, belki ölür Aliyar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar Ecel yeter canıma belki ölür Aliyar Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar