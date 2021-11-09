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Güliz Ayla

Güliz Ayla

En Çok Dinlenen Güliz Ayla Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olmazsan Olmaz

Güliz Ayla 02:55
02

Şivesi Sensin Aşkın

Güliz Ayla 03:34
03

Sevgilim

Güliz Ayla 04:02
04

Öyle Sev

Güliz Ayla 03:38
05

Öldür Beni

Güliz Ayla 03:44

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