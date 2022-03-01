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7/24 Dinle Parla

Parla Şarkı Sözleri

Güliz Ayla Parla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Güliz Ayla Parla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Parla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Güliz Ayla

Güliz Ayla

Parla

  • Gelsin Öpsün Kalbimi

  • Bilirkişi

  • Yetmedi Mi

  • Öldür Beni

  • Benim Adım Yalnızlık

  • Diğer Yarım

  • Hodri Meydan

  • Uyar Bana

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