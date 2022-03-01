Güliz Ayla

-
Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı
Ellerin ısıtsın yanağımı
Hani bi' film izlemiştik ya
Mutlu sonlu, aşklı meşkli
Öyle geçirelim bu kışı
***
Âşık mıdır aşkın tek zanlısı?
Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı?
Hani o gün buluştuk ya
Siyah bi' beren vardı
Gittim aldım aynısını
***
Hadi yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı
Ellerin ısıtsın yanağımı
Hani bi' film izlemiştik ya
Mutlu sonlu, aşklı meşkli
Öyle geçirelim bu kışı
***
Âşık mıdır aşkın tek zanlısı?
Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı?
Hani o gün buluştuk ya
Siyah bi' beren vardı
Gittim aldım aynısını
***
Hadi yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
-
Neden geçersin hep uzaktan
Bizim ki can değil mi?
Bıktık kapıda nöbetten
İçimiz şişti!
***
Hayranınız ufaktan
Hepimiz çok beğendik
Ölüyoruz meraktan
Bu kimin nesi?
***
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hey bayım bak burdayız
Daha ölmedik ayaktayız
Farkedeceksen acilen
Bayılayım şurda!
***
Hayranınız ufaktan
Hepimiz çok beğendik
Ölüyoruz meraktan
Bu kimin nesi?
***
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
-
Dağıttım or'da bur'da anıları elimde, sağlar kaldı
Var gücümle son kez sana seslendim yarım ağız, bir ah çıktı
***
Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta
Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Mevsimi geldi döktüm yapraklarımı benim de, rengim sarı
Ağır geldi katamadım yanıma anıları, eski zamanları
***
Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta
Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi? (aaah, aaah, aaah, aaah, aaah, aaah)
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
-
Al aklın kaldı, canımı al
Kılım oynamaz şüphen mi var?
Öldür beni, vur hadi
Ellerim düğümlendi, gözüm kör
****
Al az kaldı, canımı al
Soru sorma, al götür
Gitme demek hepsinden zor
Ama gitme, bedenimde hüküm sür
***
Şarkılar yazdım
Yollara düştüm
Ne diller döktüm
Sen öldür beni
***
Benimle misin?
Burdasın dimi?
Katilim ol gel
Sen öldür beni
***
Aaah, öldür beni...
Aaaah, vur hadi...
***
Al aklın kaldı, canımı al
Kılım oynamaz şüphen mi var?
Öldür beni, vur hadi
Ellerim düğümlendi, gözüm kör
***
Şarkılar yazdım
Yollara düştüm
Ne diller döktüm
Sen öldür beni
***
Benimle misin?
Burdasın dimi?
Katilim ol gel
Sen öldür beni
***
Aaah, öldür beni...
Aaaah, vur hadi, hadi, hadi...
***
Aklın kalmasın, öldüm işte
Bana üzülme, iyiyim
Boğuldum güzel gözlerinde
Sonunu zaten tahmin etmiştim
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