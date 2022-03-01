Güliz Ayla

Öldür Beni Al aklın kaldı, canımı al Kılım oynamaz şüphen mi var? Öldür beni, vur hadi Ellerim düğümlendi, gözüm kör **** Al az kaldı, canımı al Soru sorma, al götür Gitme demek hepsinden zor Ama gitme, bedenimde hüküm sür *** Şarkılar yazdım Yollara düştüm Ne diller döktüm Sen öldür beni *** Benimle misin? Burdasın dimi? Katilim ol gel Sen öldür beni *** Aaah, öldür beni... Aaaah, vur hadi... *** Al aklın kaldı, canımı al Kılım oynamaz şüphen mi var? Öldür beni, vur hadi Ellerim düğümlendi, gözüm kör *** Şarkılar yazdım Yollara düştüm Ne diller döktüm Sen öldür beni *** Benimle misin? Burdasın dimi? Katilim ol gel Sen öldür beni *** Aaah, öldür beni... Aaaah, vur hadi, hadi, hadi... *** Aklın kalmasın, öldüm işte Bana üzülme, iyiyim Boğuldum güzel gözlerinde Sonunu zaten tahmin etmiştim

Bilirkişi Neden geçersin hep uzaktan Bizim ki can değil mi? Bıktık kapıda nöbetten İçimiz şişti! *** Hayranınız ufaktan Hepimiz çok beğendik Ölüyoruz meraktan Bu kimin nesi? *** Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hey bayım bak burdayız Daha ölmedik ayaktayız Farkedeceksen acilen Bayılayım şurda! *** Hayranınız ufaktan Hepimiz çok beğendik Ölüyoruz meraktan Bu kimin nesi? *** Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim

Gelsin Öpsün Kalbimi Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı Ellerin ısıtsın yanağımı Hani bi' film izlemiştik ya Mutlu sonlu, aşklı meşkli Öyle geçirelim bu kışı *** Âşık mıdır aşkın tek zanlısı? Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı? Hani o gün buluştuk ya Siyah bi' beren vardı Gittim aldım aynısını *** Hadi yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı Ellerin ısıtsın yanağımı Hani bi' film izlemiştik ya Mutlu sonlu, aşklı meşkli Öyle geçirelim bu kışı *** Âşık mıdır aşkın tek zanlısı? Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı? Hani o gün buluştuk ya Siyah bi' beren vardı Gittim aldım aynısını *** Hadi yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?