Güliz Ayla

Benim bura afet yeri Yangın da var deprem de Hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki *** Sarılırım sarılırım bırakmam Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Ah başıma gelen benim Aşk oyun ben oyuncak Söyle emrine amedeyim Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar Çok seviyorum demiş miydim? *** Sarılırım sarılırım bırakmam Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim