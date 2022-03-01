Güliz Ayla

Gece şehre düşmüş, ben hâlâ uyanık Görüntün bazen net, bazen de bulanık Karma var, kanıtlandı, ben inandım artık Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık *** Önce iki yabancı, sonra iki yalancı Önce iki âşık, sonra tek kaldık Yine de denk geldik işte Hikâyemiz ezberimde *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev *** Elbet biz değildik şehrin tek âşıkları O geceyi unutmam, gülüşüne kandığım Gözlerin tanıdık bi' şeyler hatırlattı Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık *** Önce iki yabancı, sonra iki yalancı Önce iki âşık, sonra tek kaldık Yine de denk geldik işte Hikâyemiz ezberimde *** Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev