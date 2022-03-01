Güliz Ayla

Öyle Sev Şarkı Sözleri
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Gece şehre düşmüş, ben hâlâ uyanık
Görüntün bazen net, bazen de bulanık
Karma var, kanıtlandı, ben inandım artık
Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık
***
Önce iki yabancı, sonra iki yalancı
Önce iki âşık, sonra tek kaldık
Yine de denk geldik işte
Hikâyemiz ezberimde
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev
***
Elbet biz değildik şehrin tek âşıkları
O geceyi unutmam, gülüşüne kandığım
Gözlerin tanıdık bi' şeyler hatırlattı
Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık
***
Önce iki yabancı, sonra iki yalancı
Önce iki âşık, sonra tek kaldık
Yine de denk geldik işte
Hikâyemiz ezberimde
***
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev