Güliz Ayla

Sarmaşık Şarkı Sözleri
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Sen değilsin yansımam ilk defa aynada
Ben gittim bu oyundan
Ama söylemek istediklerim var son defa
Biz böyle değildik, kim düştü ilk?
Kim attı kendini uçurumdan? Aaah
***
Koynumda yatmak varken
Boynumu büktün ah ah ah yazık
Bize can versin diye diktik
Dolandı boynumuza sarmaşık
***
Her yeni bir macera yaşamak istediğin zamanlar gidecek misin?
Ben aynı verandada aynı elbise elimde sigara bekler miyim?
Biz böyle değildik, kim düştü ilk?
Kim attı kendini uçurumdan? Aaah
***
Koynumda yatmak varken
Boynumu büktün ah ah ah yazık
Bize can versin diye diktik
Dolandı boynumuza sarmaşık