Güliz Ayla

Sen değilsin yansımam ilk defa aynada Ben gittim bu oyundan Ama söylemek istediklerim var son defa Biz böyle değildik, kim düştü ilk? Kim attı kendini uçurumdan? Aaah *** Koynumda yatmak varken Boynumu büktün ah ah ah yazık Bize can versin diye diktik Dolandı boynumuza sarmaşık *** Her yeni bir macera yaşamak istediğin zamanlar gidecek misin? Ben aynı verandada aynı elbise elimde sigara bekler miyim? Biz böyle değildik, kim düştü ilk? Kim attı kendini uçurumdan? Aaah *** Koynumda yatmak varken Boynumu büktün ah ah ah yazık Bize can versin diye diktik Dolandı boynumuza sarmaşık