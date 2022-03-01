Güliz Ayla

Yolumuz uzun sen bana yaslan Bende sana gidelim O gözler bana bakmayacaksa Al canımı öleyim *** Yüzünü sakın dökme üzülme Yüzüme bakma öyle Arkanı sakın dönme Susma anlat konuş benimle *** Sevgilim sen ne dersen kabul Tam teslimiyet sana mahsus Söylediğim rica değil emir Gönlüm sana hakkını verir *** Yüzünü sakın dökme üzülme Yüzüme bakma öyle Arkanı sakın dönme Susma anlat konuş benimle

Benim bura afet yeri Yangın da var deprem de Hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki *** Sarılırım sarılırım bırakmam Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Ah başıma gelen benim Aşk oyun ben oyuncak Söyle emrine amedeyim Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar Çok seviyorum demiş miydim? *** Sarılırım sarılırım bırakmam Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim *** Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim