Güliz Ayla Şarkı Sözleri
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Yolumuz uzun sen bana yaslan
Bende sana gidelim
O gözler bana bakmayacaksa
Al canımı öleyim
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Yüzünü sakın dökme üzülme
Yüzüme bakma öyle
Arkanı sakın dönme
Susma anlat konuş benimle
***
Sevgilim sen ne dersen kabul
Tam teslimiyet sana mahsus
Söylediğim rica değil emir
Gönlüm sana hakkını verir
***
Yüzünü sakın dökme üzülme
Yüzüme bakma öyle
Arkanı sakın dönme
Susma anlat konuş benimle
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Benim bura afet yeri
Yangın da var deprem de Hangisini anlatayım ki?
Kimmiş beni söndürecek?
Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki
***
Sarılırım sarılırım bırakmam
Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Ah başıma gelen benim
Aşk oyun ben oyuncak
Söyle emrine amedeyim
Kimmiş beni susturacak?
Duysun be dağlar taşlar
Çok seviyorum demiş miydim?
***
Sarılırım sarılırım bırakmam
Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
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