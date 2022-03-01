Güliz Ayla

Şivesi sensin aşkın Bu da senin farkın *** Bu gece pembe düşlerim senin için Aşka yolcuyum, kalbine misafirim Masada süslendiğim eflatun aynam Tenimde yanar aşktan tutuşmuş bir orman *** Başım dönerse arzudandır, utandırma Gördüğüm en güzel zalim Ne olacak hâlim? *** Deli gönlüm aşkı sevdi gözlerinde Huzura kavuştu ruhum da bedenim de Güneş bana doğar, ay bana ışıldar Seninle bir anda bin yıl yaşarım öylece *** Yüreğimin zincirleri elinde gez hayatı Yıkılsın düşman tazem Ne anlar o aşktan? *** Yüzyıllar boyunca ekmeğin tadıyla Mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarla Yağmurca, rüzgârca, aşk özgür bi' kavga En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla *** Sen bize hep gel Kal burda Sen bize hep gel Kal burda *** Sevgilimin gözleri bal, yüreği kor Bileği zor, hiç kini yok, sevgisi çok Seveni var, soranı var, yalanı yok İhanete gıcığı var, şakası yok Öyle sınırsız kalbi var ki yüreğinden Düşmanına acır bazen Merhametinden *** Yapıcı konuşmaları, bakışları Çekici davranışları, yakınlığı Korkusuzluğu yıkıyor duvarları İçimi serinletiyor hoş rüzgârı Aşk bir yorumdur elbette herkeste farklı Şivesi sensin aşkın Bu da senin farkın *** Yüzyıllar boyunca ekmeğin tadıyla Mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarla Yağmurca, rüzgârca, aşk özgür bi' kavga En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla *** Şivesi sensin aşkın Bu da senin farkın Şivesi sensin aşkın Bu da senin farkın Şivesi sensin aşkın Bu da senin farkın