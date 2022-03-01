Şivesi Sensin Aşkın Şarkı Sözleri
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Güliz Ayla
Şivesi Sensin Aşkın
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Şivesi sensin aşkın
Bu da senin farkın
***
Bu gece pembe düşlerim senin için
Aşka yolcuyum, kalbine misafirim
Masada süslendiğim eflatun aynam
Tenimde yanar aşktan tutuşmuş bir orman
***
Başım dönerse arzudandır, utandırma
Gördüğüm en güzel zalim
Ne olacak hâlim?
***
Deli gönlüm aşkı sevdi gözlerinde
Huzura kavuştu ruhum da bedenim de
Güneş bana doğar, ay bana ışıldar
Seninle bir anda bin yıl yaşarım öylece
***
Yüreğimin zincirleri elinde gez hayatı
Yıkılsın düşman tazem
Ne anlar o aşktan?
***
Yüzyıllar boyunca ekmeğin tadıyla
Mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarla
Yağmurca, rüzgârca, aşk özgür bi' kavga
En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla
***
Sen bize hep gel
Kal burda
Sen bize hep gel
Kal burda
***
Sevgilimin gözleri bal, yüreği kor
Bileği zor, hiç kini yok, sevgisi çok
Seveni var, soranı var, yalanı yok
İhanete gıcığı var, şakası yok
Öyle sınırsız kalbi var ki yüreğinden
Düşmanına acır bazen
Merhametinden
***
Yapıcı konuşmaları, bakışları
Çekici davranışları, yakınlığı
Korkusuzluğu yıkıyor duvarları
İçimi serinletiyor hoş rüzgârı
Aşk bir yorumdur elbette herkeste farklı
Şivesi sensin aşkın
Bu da senin farkın
***
Yüzyıllar boyunca ekmeğin tadıyla
Mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarla
Yağmurca, rüzgârca, aşk özgür bi' kavga
En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla
***
Şivesi sensin aşkın
Bu da senin farkın
Şivesi sensin aşkın
Bu da senin farkın
Şivesi sensin aşkın
Bu da senin farkın