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7/24 Dinle Güllü

Güllü

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

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01

Ödüm Kopuyor

02

Çek Git

03

Neşem Yok Anne

04

Seni Sevmeyen Ölsün

05

Gülüm Yar

... KAPAT
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Albümler

Hayatımın Yanlışı Güllü

Ve Ben Güllü

Zalim Yar Güllü

Kırılırım Güllü

Değmezmiş Sana Güllü

Oyuncak Gibi Güllü

Çalma Listeleri

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Uykusuz | Fantezi Müzik

Uykusuz | Fantezi Müzik

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