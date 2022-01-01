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7/24 Dinle Gülnaz Ataman

Gülnaz Ataman

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Ne Bildim Kıymetin Ne Bildin Kıymetim

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Deli Gibi Sevdim

... KAPAT
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