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Gülnaz Ataman
Gülnaz Ataman
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01
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02
Ne Bildim Kıymetin Ne Bildin Kıymetim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Münir Müeyyer Berkman
Besteci:
Alaeddin Yavaşça
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03
İntizar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
F.Nafiz Çamlıbel
Besteci:
Suat Sayın
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04
Perişan
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Neşe Karaböcek
Besteci:
Neşe Karaböcek
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05
Deli Gibi Sevdim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cengiz Tekin
Besteci:
Rıfat Şanlıel
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