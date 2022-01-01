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7/24 Dinle Gülşen Kutlu

Gülşen Kutlu

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ALLAH ETMESİN

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BAHÇEYE GEL BAHÇEYE

03

SİNEM ATEŞLERE YANDI

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İNTİZAR

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KAŞLARIN KARASINA

... KAPAT
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Albümler

Anadolu esintileri Gülşen Kutlu

Dile Geldim Gülşen Kutlu

Gelin Eyledim Gülşen Kutlu

Söyle Canan Gülşen Kutlu

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