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Gülşen Alnımın Yazısı Alnımın Yazısı Ezberledim yokluğunu sensiz gecelerde Alıştım diyemem canım sensiz yarım kaldım Unutursun diye beni gittiğin yerde Ben o gün bugündür uyuyamadım *** Günler sensiz delip geçiyor Farkında mısın yâr, ömür de bitiyor Çok aşkı gezdim, ben imkansızı seçtim Gel gör ki senden vazgeçemedim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası Olmaya geldim Tüm Şarkıları