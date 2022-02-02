Alnımın Yazısı Şarkı Sözleri
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Ezberledim yokluğunu sensiz gecelerde
Alıştım diyemem canım sensiz yarım kaldım
Unutursun diye beni gittiğin yerde
Ben o gün bugündür uyuyamadım
***
Günler sensiz delip geçiyor
Farkında mısın yâr, ömür de bitiyor
Çok aşkı gezdim, ben imkansızı seçtim
Gel gör ki senden vazgeçemedim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası
Olmaya geldim