Bana Aşkından Öte Köy Yok Şarkı Sözleri
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Gülşen
Bana Aşkından Öte Köy Yok
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Korkularım var içimde bir de heyecan
Ne yalan söyleyeyim hâlim perişan
Hiç böyle oldun mu diye bana bir sorsan
Sakinim duruldum değiştim yanında inan
***
Bencil değilim, huysuz değilim
Kıskanç değilim desem de inan
Hayır hayır inanma çünkü hepsi yalan
***
Hiç şansım yok düştüm eline
Korkma zırdeli olsam da zararım kendime
Bak bu dünya cennet kimine göre
Bana aşkından öte köy yok gitmem bir yere