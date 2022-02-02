Korkularım var içimde bir de heyecan Ne yalan söyleyeyim hâlim perişan Hiç böyle oldun mu diye bana bir sorsan Sakinim duruldum değiştim yanında inan *** Bencil değilim, huysuz değilim Kıskanç değilim desem de inan Hayır hayır inanma çünkü hepsi yalan *** Hiç şansım yok düştüm eline Korkma zırdeli olsam da zararım kendime Bak bu dünya cennet kimine göre Bana aşkından öte köy yok gitmem bir yere