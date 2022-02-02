Sen diye yazılır aşk diye okunur Bana her yer kucağın Daha ne çok şey vardı yapacağımız Kaldı sende alacağım *** Unutamıyorum Bütün ömrüm o birkaç kısa günün gölgesinde Kendimi biliyorum çağırsan uçarım Barikat olsa önümde *** Büyük hatırın var bir sözünle Yemin de bozulur tövbeler de Heveslerimi teninde bıraktım Son uykularımı gövdende

Senin gibisi bir daha gelmez Temennim gelmesin de zaten Ben daha önce hiç sevilmemişim Bunu seninle öğrendim şahsen *** Tercümesi yok tecrübesi yok Yeniyim ben daha buralarda Bildiğimi de unutturuyor Kokun esince rüzgârla *** Ellerinden öper artık seninim Saçım yüzüm gelgit aklımla Her şeyimle işte anlayacağın *** Nasılsa bildiğini okur ya hayat Biz de öyle işte akışına bırak Açılırsak da beraber açılalım *** Ellerinden öper artık seninim Saçım yüzüm gelgit aklımla Her şeyimle işte anlayacağın *** Nasılsa bildiğini okur ya hayat Biz de öyle işte akışına bırak Batıyorsak da beraber batalım