Yurtta Aşk Cihanda Aşk Şarkı Sözleri
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Gülşen
Yurtta Aşk Cihanda Aşk
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Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo
***
Hep seni düşünüyorum aklımda saklayıp
Kalbimde buluyorum istemekten vazgeçemiyorum
Geceler boyu seni yanımda dileyip
Güneşle uyuyorum kalktığımda yoksun yine
***
Günümü bugünümü geleceğimi çaldın
Bak yine de kızamıyorum canın sağ olsun
Canın sağ olsun bu can feda olsun
***
Hiç kimse benliğini seninle bu kadar dolduramaz
Gel kendini de al bu benliğimden
Hiçbir şeyim kalmasın, ooof
Hiçbir şeyim kalmasın
***
Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo
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Alt tarafı bir bakış değil miydi ama en yeşilinden
Kaderime yazmalı mı seni acil vazgeçmeli mi hevesimden
Bile bile seve seve biliyorum geleceğim peşinden
Yakacağım bu başı salacağım derde yine en şahanesinden
***
Çok canım sıkılmıştı cümle aşkların gailesinden
Çok sığ kalmıştı her şey ben işin derinindeyken
Tam da kurtulmuş hazır vazgeçmişken eskilerimden
Sana yol görünüyor aşkım kalbime doğru gel erken erken
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İçimde nedenini bilmediğim bir kırılganlık söz konusu
Dilimde söylemek istediğim üstümden çıkmıyor teninin kokusu
***
Sen kendi derdine yan beni bana bırak artık uslan
Al hatıralardan ne varsa al
Kendimden vazgeçmişim bir tek sana yanar içim
Gel bendeki seni al kolaysa al
***
Her şeyin üstesinden gelen kalbim
Bugünlerde beni yarı yolda koyuyor
Aşk dediğin şey belki son perde
İnsan kapansın diye dua ediyor
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Kıymete binmek ne hoş
Ayrıldıktan sonra var mı önemi
Devir tersine döndü
E ben de az ölüp bitmedim mi
***
Şimdi gel de gör beni
Duruyor muyum yerimde hâlâ
Yurtta aşk cihanda aşk
Her yerde aşk bundan sonra
***
Elimi de kolumu da bağla hadi
Bir odaya bir ömür hapset hadi
Becerebilirsen zapt et hadi
Yangınım çok büyük ooof
-
İçimde hiç art niyet yok ben böyleyim
Günah çıkarmak amacım değil söyleyeyim
***
Ben ne mi yaptım Allah'ım
Aşkın içine düştüm kaldım
Hoca Nasrettin gibi gönüllere maya çaldım
***
Ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da aşk el verirse
Ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da biri denk gelirse
-
Gözlerim açıldı seni görmek için
Dudaklarım yalvardı bir kez öpeyim diye
Ellerim uzandı sana dokunmak için
***
Ben affettim de gönlüm affetmedi
Ben affettim de gönlüm affetmedi
***
Baharında aşkımın kış yaşattın
Sel bastı yüreğimi gözyaşlarım
Unutmak istediysem de unutamadım
Erimedi buzları akıp giden hislerimin
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Unutuldum, unutuldum
Kurutulmuş güller gibi
Yosun tutmuş duvarlara
Yazılmış günler gibi
***
Gece bitmez gündüz bitmez
Bu yalnızlık hiç bitmez
Ne kavgam bitti ne sevdam
Ömür geçer gönül geçmez
***
Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
Benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
Çiçeklerim dökülür her mevsim
Sonra yeniden açar
Ümidimin boynu bükülür
Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar
***
Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
Benden selam söyleyin bütün aşklarıma