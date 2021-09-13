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7/24 Dinle Gülşen Delikanlım
Delikanlım

Delikanlım

142 Parça | 09:41:53

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Gülşen 05:00
02

Nirvana Ft. Edis

Gülşen 02:19
03

Seyre Dursun Aşk / Ozan Çolakoğlu

Gülşen 03:47
04

Yatcaz Kalkcaz Ordayım

Gülşen 03:47
05

Sarısınım (remix)

Gülşen 03:12
06

Sakıncalı

Gülşen 03:55
07

İltımas Ft. Murat Boz

Gülşen 04:10
08

Her Gece

Gülşen 03:32
09

Ezberbozan

Gülşen 03:50
10

En Şahanesinden

Gülşen 03:58

...

KAPAT
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