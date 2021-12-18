Gülşen 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Bir ağabeyi ve bir de ablası bulunan sanatçının tam adı Gülşen Bayraktar’dır. 5-6 yaşlarındayken müziğe olan ilgisi ve yeteneği keşfedildi. İlk bestesini yaptığında henüz 16 yaşındaydı. Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’ne girdi ancak 2 yıl okuyabildi. Konservatuvarla eş zamanlı olarak İstanbul’da kulüplerde sahne aldı. Gülşen, sahne aldığı bir akşam Serap ve Özkan Turgay tarafından beğenildi ve daha sonra albüm teklifi aldı. Böylece 1996 yılında ilk albümü “Be Adam” Raks Müzik’ten piyasaya çıktı. Bu albümüyle iyi bir çıkış yakalayan Gülşen, müziğe üç yıl ara verdikten sonra 1999 yılında “Erkeksen” adlı albümünü yayınladı. Gülşen’in hızla yükselişi 2004 yılında çıkardığı “Of.. Of..” adlı albümle oldu. Yeni bir imaja bürünen Gülşen, kısa sürede piyasanın aranan sanatçılarından biri haline geldi. 2006 yılında çıkarttığı “Yurtta Aşk, Cihanda Aşk” adlı albümle ismini sağlam bir yere oturttu. 2013 yılı Şubat ayında “Beni Durdursan mı?” albümünü çıkardı. “Yatcaz Kalkcaz Ordayım” isimli şarkısı liste başı oldu ve oldukça beğeni topladı. Beni Durdursan mı? albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı. Gülşen, şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkarak kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı. 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı oldu. Sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Sosyal sorumluluk projelerine duyduğu hassasiyetle de tanınan sanatçı, UNICEF'in Stars of İstanbul eğitim projesi için 2011 yılında 'En Parlak Yıldız' isimli bir şarkı yazdı ve seslendirdi. Aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu ile beraberlik yaşayan Gülşen 2016 yılında evlendi. Çiftin 2017 yılına Azur Benan isimli çocuğu oldu.