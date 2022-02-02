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7/24 Dinle Bangır Bangır

Bangır Bangır Şarkı Sözleri

Gülşen Bangır Bangır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülşen Bangır Bangır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bangır Bangır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülşen

Gülşen

Bangır Bangır

  • Ellerinden Öper

  • Büyük Hatırın Var

  • Bangır Bangır

  • Bir Fırt Çek

  • Can Yeleği

  • Dan Dan

  • En Sevdiğim Yanlışım

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  • Parti Kur Oy Vereyim

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