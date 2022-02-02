Senin gibisi bir daha gelmez Temennim gelmesin de zaten Ben daha önce hiç sevilmemişim Bunu seninle öğrendim şahsen *** Tercümesi yok tecrübesi yok Yeniyim ben daha buralarda Bildiğimi de unutturuyor Kokun esince rüzgârla *** Ellerinden öper artık seninim Saçım yüzüm gelgit aklımla Her şeyimle işte anlayacağın *** Nasılsa bildiğini okur ya hayat Biz de öyle işte akışına bırak Açılırsak da beraber açılalım *** Ellerinden öper artık seninim Saçım yüzüm gelgit aklımla Her şeyimle işte anlayacağın *** Nasılsa bildiğini okur ya hayat Biz de öyle işte akışına bırak Batıyorsak da beraber batalım