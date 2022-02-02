Bangır Bangır Şarkı Sözleri
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Senin gibisi bir daha gelmez
Temennim gelmesin de zaten
Ben daha önce hiç sevilmemişim
Bunu seninle öğrendim şahsen
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Tercümesi yok tecrübesi yok
Yeniyim ben daha buralarda
Bildiğimi de unutturuyor
Kokun esince rüzgârla
***
Ellerinden öper artık seninim
Saçım yüzüm gelgit aklımla
Her şeyimle işte anlayacağın
***
Nasılsa bildiğini okur ya hayat
Biz de öyle işte akışına bırak
Açılırsak da beraber açılalım
***
Ellerinden öper artık seninim
Saçım yüzüm gelgit aklımla
Her şeyimle işte anlayacağın
***
Nasılsa bildiğini okur ya hayat
Biz de öyle işte akışına bırak
Batıyorsak da beraber batalım
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Sen diye yazılır aşk diye okunur
Bana her yer kucağın
Daha ne çok şey vardı yapacağımız
Kaldı sende alacağım
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Unutamıyorum
Bütün ömrüm o birkaç kısa günün gölgesinde
Kendimi biliyorum çağırsan uçarım
Barikat olsa önümde
***
Büyük hatırın var bir sözünle
Yemin de bozulur tövbeler de
Heveslerimi teninde bıraktım
Son uykularımı gövdende
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