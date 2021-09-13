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7/24 Dinle
Gülşen
Emrin Olur
Emrin Olur
142 Parça | 09:41:53
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01
Emrin Olur
Gülşen
04:19
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02
Nirvana Ft. Edis
Gülşen
02:19
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03
Seyre Dursun Aşk / Ozan Çolakoğlu
Gülşen
03:47
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04
Yatcaz Kalkcaz Ordayım
Gülşen
03:47
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05
Sarısınım (remix)
Gülşen
03:12
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06
Sakıncalı
Gülşen
03:55
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07
İltımas Ft. Murat Boz
Gülşen
04:10
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08
Her Gece
Gülşen
03:32
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09
Ezberbozan
Gülşen
03:50
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10
En Şahanesinden
Gülşen
03:58
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