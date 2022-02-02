Kavuşmak yüzdesi düşük varsayım Evet hep var olasılık nedir sanki kâr payım *** Anlamam küsurattan, düşelim mi bunu da aşktan Bak yine şaşırdım düz hesap yapalım Eldeki mühimmatla sağ çıkılır mı bu iç savaştan Bak yine yenildik teslim olalım *** Sen hep tedbirler aldın ben gözü karaydım Sen kadere razı dünden ben ezber bozandım Çok geç olmakla birlikte sevdiğime pişmanım Sen boyun eğdiğinle kal ben isyandayım