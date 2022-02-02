Ezberbozan Şarkı Sözleri
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Kavuşmak yüzdesi düşük varsayım
Evet hep var olasılık nedir sanki kâr payım
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Anlamam küsurattan, düşelim mi bunu da aşktan
Bak yine şaşırdım düz hesap yapalım
Eldeki mühimmatla sağ çıkılır mı bu iç savaştan
Bak yine yenildik teslim olalım
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Sen hep tedbirler aldın ben gözü karaydım
Sen kadere razı dünden ben ezber bozandım
Çok geç olmakla birlikte sevdiğime pişmanım
Sen boyun eğdiğinle kal ben isyandayım