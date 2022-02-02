İçimi deliyor hasret, çok acıtıyor Söyle yapmasın Bir de gülüyor içinden Kendini bana vurdurtmasın *** Bir bilsem sen de kızıyor musun? Yoksa gezindin mi kalpten kalbe? Sorgularım seni yanıltmasın Sana iltimas bitmez bende *** Yak söndür, sormam maksadın ne Sağ olsun canın, durmam üzerinde Yak söndür, sormam maksadın ne Son bulsun hayat, bela gözlerinde