İltımas Ft. Murat Boz Şarkı Sözleri
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Gülşen
İltımas Ft. Murat Boz
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İçimi deliyor hasret, çok acıtıyor
Söyle yapmasın
Bir de gülüyor içinden
Kendini bana vurdurtmasın
***
Bir bilsem sen de kızıyor musun?
Yoksa gezindin mi kalpten kalbe?
Sorgularım seni yanıltmasın
Sana iltimas bitmez bende
***
Yak söndür, sormam maksadın ne
Sağ olsun canın, durmam üzerinde
Yak söndür, sormam maksadın ne
Son bulsun hayat, bela gözlerinde