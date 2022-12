Bi açıldım bi kapandım Bi üzüldüm bi de güldüm hahayt Eserekli durumumdan mütevellit ruh halim berbat Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Başlarım ha adetinden aşk bu güçlü her bir şeyden susmam! Üstesinden gelirim ben ayrılığı döverim ben korkmam Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz