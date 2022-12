Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo *** Hep seni düşünüyorum aklımda saklayıp Kalbimde buluyorum istemekten vazgeçemiyorum Geceler boyu seni yanımda dileyip Güneşle uyuyorum kalktığımda yoksun yine *** Günümü bugünümü geleceğimi çaldın Bak yine de kızamıyorum canın sağ olsun Canın sağ olsun bu can feda olsun *** Hiç kimse benliğini seninle bu kadar dolduramaz Gel kendini de al bu benliğimden Hiçbir şeyim kalmasın, ooof Hiçbir şeyim kalmasın *** Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo

Alt tarafı bir bakış değil miydi ama en yeşilinden Kaderime yazmalı mı seni acil vazgeçmeli mi hevesimden Bile bile seve seve biliyorum geleceğim peşinden Yakacağım bu başı salacağım derde yine en şahanesinden *** Çok canım sıkılmıştı cümle aşkların gailesinden Çok sığ kalmıştı her şey ben işin derinindeyken Tam da kurtulmuş hazır vazgeçmişken eskilerimden Sana yol görünüyor aşkım kalbime doğru gel erken erken

İçimde nedenini bilmediğim bir kırılganlık söz konusu Dilimde söylemek istediğim üstümden çıkmıyor teninin kokusu *** Sen kendi derdine yan beni bana bırak artık uslan Al hatıralardan ne varsa al Kendimden vazgeçmişim bir tek sana yanar içim Gel bendeki seni al kolaysa al *** Her şeyin üstesinden gelen kalbim Bugünlerde beni yarı yolda koyuyor Aşk dediğin şey belki son perde İnsan kapansın diye dua ediyor

Kıymete binmek ne hoş Ayrıldıktan sonra var mı önemi Devir tersine döndü E ben de az ölüp bitmedim mi *** Şimdi gel de gör beni Duruyor muyum yerimde hâlâ Yurtta aşk cihanda aşk Her yerde aşk bundan sonra *** Elimi de kolumu da bağla hadi Bir odaya bir ömür hapset hadi Becerebilirsen zapt et hadi Yangınım çok büyük ooof

Unutuldum, unutuldum Kurutulmuş güller gibi Yosun tutmuş duvarlara Yazılmış günler gibi *** Gece bitmez gündüz bitmez Bu yalnızlık hiç bitmez Ne kavgam bitti ne sevdam Ömür geçer gönül geçmez *** Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** Çiçeklerim dökülür her mevsim Sonra yeniden açar Ümidimin boynu bükülür Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar *** Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma