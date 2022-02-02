Of Of Şarkı Sözleri
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Neyine güveniyor kalbim
Boyumdan büyük bu sevda
En zorunu buldum aşkın
Kendini bana sakla
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Yaşamazsam bugünü
Hayat beni bağışlamaz
Yarını bilmem unut dünü
Sana zararım dokunmaz
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Bozuyorum aşk orucumu
Yıllar sonra seninle
Âşığım, hayranım her bir zerrene
Bakmaya kıyamadım bir kez yüzüne
Nazar değmesin, eğilsin âlem dizine
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Bir eda, bir çalım aldın başını gittin
Ne kadar masum bir şeyi terk ettin
Avunurken olur olmaz aşklarla
Seni hem sevdim hem senden nefret ettim
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim, eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel
Gel sana âşığım gel
Gel gel gün ışığım gel
Gel çok karışığım gel
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Bir ateş ki alev alev yanar içimde
Saçının kokusu kaldı ellerimde
Yatağımda deli gibi döner dururum
Dolaşır sanki hayalin hâlâ tenimde
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim, eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel
Gel sana âşığım gel
Gel gel gün ışığım gel
Gel çok karışığım gel
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